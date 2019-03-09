В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-09T17:08:13+03:00

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В одном из ночных заведений в центре Уфы организаторы подготовили особый сюрприз для гостей в международный женский день. В какой-то момент танцпол неожиданно превратился в место эротического шоу. Вышедшие мужчины скинули с себя абсолютно всю одежду и принялись раздевать самых смелых посетительниц заведения, после чего усадили их на стол и стали имитировать половое сношение.

Все очевидцы шоу замерли с удивлением, но кто-то из присутствующих успел достать свои телефоны и снять происходящее на камеры. Далее это все было выложены в соцсети. Многие из пользователей осудили такие излишне раскрепощенные танцы.

Стоит отметить, что организаторы вечеринки заранее предупреждали всех посетителей, что их в праздничные дни ждут грандиозные сюрпризы. По всей видимости, это был один из них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/696144" frameborder="0"></iframe> Эротическое шоу с посетительницами в одном из клубов Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU