В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами
В одном из ночных заведений в центре Уфы организаторы подготовили особый сюрприз для гостей в международный женский день. В какой-то момент танцпол неожиданно превратился в место эротического шоу. Вышедшие мужчины скинули с себя абсолютно всю одежду и принялись раздевать самых смелых посетительниц заведения, после чего усадили их на стол и стали имитировать половое сношение.
Все очевидцы шоу замерли с удивлением, но кто-то из присутствующих успел достать свои телефоны и снять происходящее на камеры. Далее это все было выложены в соцсети. Многие из пользователей осудили такие излишне раскрепощенные танцы.
Стоит отметить, что организаторы вечеринки заранее предупреждали всех посетителей, что их в праздничные дни ждут грандиозные сюрпризы. По всей видимости, это был один из них.
Эротическое шоу с посетительницами в одном из клубов Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU