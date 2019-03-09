Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-09T12:39:35+03:00

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Появились подробности трагедии, которая разыгралась в ночь с 8 на 9 марта в Татышлинском районе Башкирии. Напомним, что житель Нефтекамска в пьяном состоянии в деревне Арибашево задавил собственную жену.

Как утверждает мужчина, это получилось случайно. Женщина возвращалась домой с прогулки, а сам он в этот момент решил проехаться по деревне. После ДТП он с ужасом осознал, что на дороге перед автомобилем лежит тело его жены.

В настоящий момент известно, что за рулем ВАЗ-2115 сидел 30-летний Денис Х. Погибшей оказалась 25-летняя Лиля Х. Как сообщает ProUfu.ru, в браке пара находилась с 2012 года. У них двое детей: 7-летний сын и 5-летняя дочка.

Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU