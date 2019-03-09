2019-03-09T12:39:35+03:00
Происшествия

Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта

У погибшей было двое маленьких детей
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Появились подробности трагедии, которая разыгралась в ночь с 8 на 9 марта в Татышлинском районе Башкирии. Напомним, что житель Нефтекамска в пьяном состоянии в деревне Арибашево задавил собственную жену.

Как утверждает мужчина, это получилось случайно. Женщина возвращалась домой с прогулки, а сам он в этот момент решил проехаться по деревне. После ДТП он с ужасом осознал, что на дороге перед автомобилем лежит тело его жены.

В настоящий момент известно, что за рулем ВАЗ-2115 сидел 30-летний Денис Х. Погибшей оказалась 25-летняя Лиля Х. Как сообщает ProUfu.ru, в браке пара находилась с 2012 года. У них двое детей: 7-летний сын и 5-летняя дочка.

Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком
МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко
Крупный пожар в Башкирии унес жизни двух людей
Врачи выписали из больницы многодетную маму из Башкирии, заболевшую циррозом печени
В Башкирии мужчина насмерть сбил на дороге собственную жену
Житель Башкирии жестоко расправился с любовником жены
В Уфе воришка утащил из магазина 72 куклы популярной марки
Юную уфимку пригласили участвовать в телешоу на федеральном канале
К 8 марта Юрий Шевчук презентовал новую песню о любви «В постели»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» побрили налысо пресс-атташе команды
Жители Башкирии возмущены постом хоккеиста «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена с охоты на лис
В Башкирии молодой парень едва не погиб в собственном гараже
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе лже-гадалка обокрала беременную женщину
«За пять минут и след простыл»: в Башкирии бесследно пропала 20-летняя Регина Дульченко
Жителей Башкирии просят помочь многодетной семье, лишившейся дома из-за пожара
Канал «Культура» покажет оперу «Итальянка в Алжире», в которой Ильдар Абдразаков произвел фурор на Зальцбургском фестивале
Жители Башкирии помогли двоим потерявшимся детям найти свою маму
В Уфе осудили бывшего судебного пристава за взяточничество, мошенничество и присвоение чужого имущества
Радий Хабиров поздравил женщин с 8 марта стихотворением и лепкой пельменей
В Башкирии водитель за рулем иномарки сбил первоклассника на пешеходном переходе
Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму возглавила Римма Бойцова