МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-09T16:09:06+03:00

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МЧС РФ по Башкирии через свой официальный сайт предупреждает всех жителей республики о резком ухудшении погоды. Согласно прогнозам, 10 марта ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 20 м/с. Ухудшение видимости на дороге составит 500 и более метров.

В связи с этим спасатели просят по возможности ограничить свое нахождение на улице и не выходить из зданий без особой необходимости. Особенно во избежание чрезвычайных ситуаций следует уделить повышенное внимание детям. Их не следует оставлять без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU