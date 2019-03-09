МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Фото: архив "КП"
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МЧС РФ по Башкирии через свой официальный сайт предупреждает всех жителей республики о резком ухудшении погоды. Согласно прогнозам, 10 марта ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 20 м/с. Ухудшение видимости на дороге составит 500 и более метров.
В связи с этим спасатели просят по возможности ограничить свое нахождение на улице и не выходить из зданий без особой необходимости. Особенно во избежание чрезвычайных ситуаций следует уделить повышенное внимание детям. Их не следует оставлять без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU