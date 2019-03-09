В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил на трассе пешехода
Виновник скрылся с места ДТП
Фото: ГИБДД Башкирии
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8 марта приблизительно в половине девятого вечера в Ишимбайском районе на 11 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск неизвестный водитель на полной скорости налетел на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте, а виновник ДТП тут же скрылся.
В настоящий сотрудники ГИБДД Башкирии устанавливают личность погибшего. На вид ему 40-45 лет, при себе документов не имел.
Параллельно идет розыск автомобиля скрывшегося водителя. Предполагается, что мужчину сбил ВАЗ-2110 темно-синего цвета. В ведомстве просят откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся.
ИСТОЧНИК KP.RU