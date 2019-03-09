2019-03-09T19:58:34+03:00
Общество

В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев

Об этом сообщили в региональном союзе писателей
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
Изменить размер текста:

8 марта в столице Башкирии скончался известный башкирский поэт Нияз Магадеев. Информацию подтвердили в Союзе писателей. Известно, что ему было всего 55 лет.

В прошлом Нияз Магадеев работал корреспондентом в газете «Комсомольская Правда». Помимо этого за свою журналистскую карьеру он поднялся до должности главного редактора газеты «Йэшлек» и журнала «Аманат».

Магадеев был уроженцем Баймакского района, начинал карьеру в местных изданиях. О причинах смерти пока не сообщается.

«Комсомольская Правда – Уфа» выражает соболезнования семье умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил на трассе пешехода
В Башкирии из-за непогоды произошла массовая авария с 12 автомобилями
Певец Радик Юльякшин сообщил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем
В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин
В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами
В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком
Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта
МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко