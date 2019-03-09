В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-09T19:58:34+03:00

Об этом сообщили в региональном союзе писателей

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8 марта в столице Башкирии скончался известный башкирский поэт Нияз Магадеев. Информацию подтвердили в Союзе писателей. Известно, что ему было всего 55 лет.

В прошлом Нияз Магадеев работал корреспондентом в газете «Комсомольская Правда». Помимо этого за свою журналистскую карьеру он поднялся до должности главного редактора газеты «Йэшлек» и журнала «Аманат».

Магадеев был уроженцем Баймакского района, начинал карьеру в местных изданиях. О причинах смерти пока не сообщается.

«Комсомольская Правда – Уфа» выражает соболезнования семье умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU