В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев
Об этом сообщили в региональном союзе писателей
Фото: ИА "Башинформ"
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8 марта в столице Башкирии скончался известный башкирский поэт Нияз Магадеев. Информацию подтвердили в Союзе писателей. Известно, что ему было всего 55 лет.
В прошлом Нияз Магадеев работал корреспондентом в газете «Комсомольская Правда». Помимо этого за свою журналистскую карьеру он поднялся до должности главного редактора газеты «Йэшлек» и журнала «Аманат».
Магадеев был уроженцем Баймакского района, начинал карьеру в местных изданиях. О причинах смерти пока не сообщается.
«Комсомольская Правда – Уфа» выражает соболезнования семье умершего.
ИСТОЧНИК KP.RU