2019-03-09T13:54:43+03:00
Общество

В Башкирии снизилась младенческая смертность

Такие данные предоставил Росстат
Рустам МАКСЮТОВ
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Количество снизилось с 25 до 20Количество снизилось с 25 до 20Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала официальные цифры о числе родившихся, умерших, браков и разводов за первый месяц 2019 года.

Из положительных моментов можно отметить, что в Башкирии за этот период существенно снизилась младенческая смертность – с 25 до 20 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако наряду с этим по республике снизилось и число родившихся. За январь 2019 года родилось 3615 детей, это на 510 меньше, чем было в 2018-м. При этом общее количество умерших выросло – с 4535 до 4702.

Также неутешительными оказались и цифры количества зарегистрированных браков. За прошедший месяц свои отношения оформили 1166 пар. Год назад таковых было 1319.

ИСТОЧНИК KP.RU

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