Крупный пожар в Башкирии унес жизни двух людей
Возгорание произошло ночью 9 марта
Фото: МЧС РФ по Башкирии
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В Аскинском районе Башкирии ночью 9 марта произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкирии, загорелся жилой бревенчатый дом.
После получения сообщения на место сразу же выехали пожарные расчеты в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава. Пожар удалось быстро локализовать, однако в завалах спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности в настоящий момент устанавливаются.
К утру работы по разбору завалов завершились. На месте остались следователи, которым предстоит разобраться в подробностях происшедшего и установить причины возникновения смертельного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU