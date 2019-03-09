2019-03-09T10:56:33+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Башкирии унес жизни двух людей

Возгорание произошло ночью 9 марта
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: МЧС РФ по БашкирииФото: МЧС РФ по Башкирии
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В Аскинском районе Башкирии ночью 9 марта произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкирии, загорелся жилой бревенчатый дом.

После получения сообщения на место сразу же выехали пожарные расчеты в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава. Пожар удалось быстро локализовать, однако в завалах спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

К утру работы по разбору завалов завершились. На месте остались следователи, которым предстоит разобраться в подробностях происшедшего и установить причины возникновения смертельного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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