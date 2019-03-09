2019-03-09T08:59:15+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина насмерть сбил на дороге собственную жену

Чудовищное происшествие случилось в Татышлинском районе республики
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Трагедией завершился праздничный день для супружеской пары из Башкирии. Около 3 часов ночи в деревни Арибашево Татышлинского района 30-летний житель Нефтекамска за рулем ВАЗ-2115 сбил на ночной дороге молодую 25-летнюю девушку, которая шла ему навстречу. Удар был такой силы, что у пострадавшей не осталось шансов на спасение, она скончалась на месте.

Самое жуткое выяснилось минутами спустя после происшествия. Водитель, выйдя из своего автомобиля, узнал в погибшей собственную жену, которая в позднее время возвращалась домой с прогулки.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшедшего. Известно, что супруги приехали в деревню на праздники в гости. Как сообщает ГИБДД Башкирии, девушка ушла вечером прогуляться, а мужчина по неизвестной причине в алкогольном опьянении сел за руль, что в итоге и привело к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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