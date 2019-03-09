Житель Башкирии жестоко расправился с любовником жены

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-09T08:00:40+03:00

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В конце прошлого года в одном из домов Давлеканово разыгралась настоящая драма: внезапно нагрянувший в квартиру к своей сожительнице мужчина застал ее в постели с другим мужчиной. Как рассказал он потом в суде, в тот момент он почувствовал себя так, будто у него вынули душу. Он очень любил свою пассию, поэтому не стал намеренно причинять ей вред. Убил только любовника.

Как затем выяснилось в суде, за неделю до страшных событий, давлекановец поссорился с любимой и на время переехал. После того, как она перестала отвечать на звонки, мужчина взял отгул на работе и приехал к ней в квартиру. Дверь ему открыл сын квартирантов, которые снимали одну из комнат. Пройдя внутрь, он услышал работающий в комнате телевизор. Дверь была заперта.

Вскоре ревнивый мужчина взломал дверь и увидел свою любимую в постели с незнакомцем. Рядом была разбросана одежда, на столике были остатки спиртного. В порыве ярости ревнивец стал бить любовника сожительницы ножом. Тот смог схватить вещи и выбежать на улицу. Через какое-то время он попал в местную больницу, где скончался от полученных травм.

Еще во время следствия обвиняемый в убийстве признал свою вину. Не стал он отпираться и в суде. Давлекановкий районный суд признал его виновным. Долгие годы он проведет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU