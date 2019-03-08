2019-03-08T19:31:13+03:00
Звезды

Юную уфимку пригласили участвовать в телешоу на федеральном канале

Анжелика Лазарева поборется за победу в проекте «Ты супер!» на НТВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Продюсеры телепроекта «Ты супер!» на федеральном канале НТВ пригласили для участия в третьем сезоне передачи 10-летнюю уфимку Анжелику Лазареву. Она покорила своим голосом жюри этого международного конкурса юных певцов. Практически все участники проекта – дети, оставшиеся без попечения родителей.

Юная вокалистка Анжелика Лазарева воспитывается в приемной семье, мечтает о том, чтобы все воспитанники детских домов обрели семьи и уже сейчас проявляет недюжинный талант.

- Было сразу понятно, что это ребенок музыкальный. И вот в пять лет мы стали заниматься пением профессионально. А недавно сотрудники органов опеки рассказали, что к ним пришло положение по конкурсу на телеканале НТВ, и спросили, не хотели бы мы съездить? Так мы оказались на конкурсе, — рассказала изданию Ufa1 приемная мама девочки Анна Федорова.

В финал конкурса «Ты супер!» Анжелика пробиться не смогла, но дошла до полуфинала. Совсем недавно к приемной маме юного дарования обратились продюсеры шоу и пригласили девочку на съемки третьего сезона. Анна Федорова не отказалась от этого предложения, но и не сказала однозначно «Да».

- Я пока не могу зарекаться, еще целый год впереди. Анжелику приглашали к участию еще в первом сезоне. Ей тогда было восемь лет. И я побоялась отправлять ее в другой город, - цитирует женщину Ufa1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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