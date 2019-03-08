Хоккеисты «Салавата Юлаева» побрили налысо пресс-атташе команды

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-08T18:13:20+03:00

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Забавное видео накануне появилось на официальной страничке ХК «Салават Юлаев» в Инстаграме. В центре кадра в этом ролике – пресс-атташе команды Руслан Ахмедьянов. Он сидит на стуле в раздевалке команды и его бреют налысо хоккеисты.

Накануне уфимский клуб одолел магнитогорский «Металлург» в первом раунде плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Восточной конференции. Руслан обещал, что в случае победы над «Магниткой» он побреется наголо. Свое обещание он сдержал, чем вызвал одобрительный гул игроков.

-Завтра все равно в парикмахерскую пойду, - пошутил он на камеру, когда ему брили макушку. Кто-то предложил присоединиться к процессу Антону Бурдасову, который пришел поддержать команду.

О том, какой поступок совершит Руслан в случае выхода «Салавата» в финал конференции, пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/696071" frameborder="0"></iframe> Хоккеисты «Салавата Юлаева» побрили пресс-атташе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU