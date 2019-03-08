В Башкирии молодой парень едва не погиб в собственном гараже

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-08T16:35:27+03:00

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Накануне в Кумертау едва не произошла трагедия. На пульт диспетчерской службы спасателей поступил звонок о том, что в одном из гаражей требуется помощь 19-летнему парню. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, по прибытии спасатели обнаружили закрытый гаражный бокс, откуда доносилась громкая музыка. Чтобы попасть внутрь, спасатели были вынуждены вскрыть двери специальным инструментом – одна створка была завалена снегом и никак не открывалась.

В результате дверь все-таки взломали и обнаружили автомобиль, покореженный с одной стороны и прижатый к стене – с другой. Чтобы вытащить парня из «стального плена» спасателям пришлось передвигать машину. Известно, что в этот момент молодой человек находился в бессознательном состоянии.

О состоянии здоровья парня и обстоятельствах ЧП в госкомитете Башкирии по ЧС не сообщают, ссылаясь на то, что в инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU