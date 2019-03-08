2019-03-08T15:48:11+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

На отдельных участках дорог будет ухудшение видимости
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег УкладовФото: Олег УкладовФото: Олег УКЛАДОВ
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В предстоящую субботу, 9 марта, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Башгидрометцентра ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Также на некоторых участках дорог ожидается ухудшение видимости до 500 метров, предупреждает МЧС по Башкирии.

В ночь на 9 марта по республике осадков не ожидается, днем же пойдет снег, в северо-западных районах до умеренного, слабая метель, гололедица на дорогах. В южной части республики без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12, при прояснениях до -17, днем -4, +1 градус Цельсия.

В воскресенье, 10 марта, в Башкирии ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, снежный накат и гололедица на дорогах. На юге республики без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2 º,-7 º, днем -1º, +4º

ИСТОЧНИК KP.RU

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