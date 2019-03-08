2019-03-08T14:49:22+03:00
Общество

«За пять минут и след простыл»: в Башкирии бесследно пропала 20-летняя Регина Дульченко

Дома девушку ждет маленький ребенок
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Родные и близкие 20-летней Регины Дульченко из Иглино бьют тревогу: девушка бесследно пропала в ночь с 6 на 7 марта. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. По данным поискового отряда «Поиск детей-Уфа», дома у нее остался маленький ребенок, который очень ждет маму.

-В тот вечер он гуляла с подругой. В какой-то момент подруга заскочила буквально на пять минут домой, а как вернулась – Регины уже и след простыл. Куда она могла направиться, неизвестно, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда Павел Нестеров.

Приметы Регины Дульченко: Рост 156 см, темно-карие глаза, черные волосы ниже плеч.

В день пропажи была одета в темно-синюю парку, черную шапку с логотипом «Нью-Йорк», коричневые ботинки, черные лосины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят связаться с волонтерами по телефону: 8-927-969-89-19 или позвонить координатору поиска в Иглино по телефону 89173835687 или позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе лже-гадалка обокрала беременную женщину
Жителей Башкирии просят помочь многодетной семье, лишившейся дома из-за пожара
Канал «Культура» покажет оперу «Итальянка в Алжире», в которой Ильдар Абдразаков произвел фурор на Зальцбургском фестивале
Жители Башкирии помогли двоим потерявшимся детям найти свою маму
В Уфе осудили бывшего судебного пристава за взяточничество, мошенничество и присвоение чужого имущества
Радий Хабиров поздравил женщин с 8 марта стихотворением и лепкой пельменей
В Башкирии водитель за рулем иномарки сбил первоклассника на пешеходном переходе
Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму возглавила Римма Бойцова
«Салават Юлаев» вырвал победу в шестом матче серии против «Металлурга» и вышел во второй раунд
В Башкирии 16-летняя девочка спасла из пожара троих маленьких братьев
Какая погода ждет жителей Башкирии в праздничные дни
Стало известно, как клиенты Роскомснаббанка будут получать пенсию
В Уфе бездомная собака покусала ребенка во время физкультуры
«Все за цветами поехали?»: в Уфе зафиксированы 10-балльные пробки
На трассе в Башкирии столкнулись УАЗик скорой помощи и ВАЗ-2115
50-летний уфимец зарезал своего соседа, приревновав к нему свою подругу
В Башкирии в школьном спортзале рухнула крыша
31-летний житель Башкирии трагически погиб на отдыхе в Израиле
В Уфе на девятилетнюю девочку сошел снег
В Уфе столкнулись два автобуса, есть пострадавшая
В Башкирии похоронили двухмесячную девочку, болевшую лейкозом
Житель Башкирии украл все сбережения с банковской карты своего спящего друга
Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка
6 марта в УГНТУ состоялась встреча с представителями Республики Уганда
В Уфе водитель сбил женщину и скрылся с места аварии
В Уфе пройдет литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения»
В Башкирии продолжают устанавливать «умные» остановки
В Уфе затопило подземную парковку элитного жилого дома