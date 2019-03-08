«За пять минут и след простыл»: в Башкирии бесследно пропала 20-летняя Регина Дульченко

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-08T14:49:22+03:00

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Родные и близкие 20-летней Регины Дульченко из Иглино бьют тревогу: девушка бесследно пропала в ночь с 6 на 7 марта. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. По данным поискового отряда «Поиск детей-Уфа», дома у нее остался маленький ребенок, который очень ждет маму.

-В тот вечер он гуляла с подругой. В какой-то момент подруга заскочила буквально на пять минут домой, а как вернулась – Регины уже и след простыл. Куда она могла направиться, неизвестно, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда Павел Нестеров.

Приметы Регины Дульченко: Рост 156 см, темно-карие глаза, черные волосы ниже плеч.

В день пропажи была одета в темно-синюю парку, черную шапку с логотипом «Нью-Йорк», коричневые ботинки, черные лосины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят связаться с волонтерами по телефону: 8-927-969-89-19 или позвонить координатору поиска в Иглино по телефону 89173835687 или позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU