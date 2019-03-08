Жителей Башкирии просят помочь многодетной семье, лишившейся дома из-за пожара

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-08T14:38:47+03:00

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Вчера, 7 марта, в селе Чупаево, что в Шаранском районе Башкирии произошел пожар. Как уже писала ранее «Комсомольская правда», благодаря расторопности старшей дочери семейства, в огне никто не пострадал. Сегодня стали известны подробности ЧП.

Семья Емельяновых, которая проживала в стареньком бревенчатом доме, воспитывает семерых детей. На момент начала пожара самые старшие, кроме 16-летней девушки, находились в школе. Родители отлучились из дома ненадолго и внезапно в жилище вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал, но семья осталась без дома и даже элементарных вещей.

Односельчане решили помочь Емельяновым и объявили сбор средств для многодетной семьи.

- На сегодняшний день у них не осталось ничего: одежда, предметы личной гигиены, продукты, постельные принадлежности и т.д. Пожалуйста, все кто неравнодушен к чужому горю, помогите чем можете, - написала в соцсетях соседка Емельяновых.

Если вы неравнодушны к чужому горю, можете принести одежду для детей к центру «Семья» в Шаранском райцентре, либо перечислить любую сумму на счет матери семейства. Возраст детей: девочки 2003, 2005 годов рождения, мальчики 2006, 2008, 2013, 2016, 2018. Счет для перечисления денег 639002069058294172 -Емельянова Альбина Маратовна.

ИСТОЧНИК KP.RU