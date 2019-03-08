В Уфе лже-гадалка обокрала беременную женщину

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-08T15:38:05+03:00

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Накануне в Уфе произошел «мистический» случай: у беременной женщины после разговора с «гадалкой» пропали 55 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, сейчас злоумышленница задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

История началась банально: к будущей маме на улице подошла пенсионерка и попросила показать дорогу до ближайшей больницы. Слово за слово и новая знакомая заявила женщине, что на ней лежит порча. Чтобы не случилось беды, нужно срочно совершить ритуал очищения. Лишь после ухода «гадалки» она обнаружила, что лишилась крупной суммы денег.

Как только беременная женщина осознала, что ее обокрали, она тут же обратилась в полицию. Уфимские полицейские оперативно разыскали «гадалку». Ей оказалась 64-летняя местная жительница. В скором времени она предстанет перед судом за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU