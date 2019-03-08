В Уфе воришка утащил из магазина 72 куклы популярной марки
Необычная кража произошла накануне в Демском районе Уфы. 20-летний молодой человек вошел в магазин и увидел, что там нет ни продавца, ни покупателей. Тогда он схватил коробку с куклами популярной марки и вынес ее на улицу. Похищенное он положил в багажник и попытался скрыться. Сумма ущерба составила 57 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Продать кукол молодому человеку не удалось: сотрудники полиции задержали его по горячим следам. По его собственному признанию, товар он хотел продать случайным знакомым. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Известно, что он уже был судим ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU