2019-03-08T20:01:09+03:00
Происшествия

В Уфе воришка утащил из магазина 72 куклы популярной марки

Его задержали сотрудники полиции при попытке сбыть похищенное
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Необычная кража произошла накануне в Демском районе Уфы. 20-летний молодой человек вошел в магазин и увидел, что там нет ни продавца, ни покупателей. Тогда он схватил коробку с куклами популярной марки и вынес ее на улицу. Похищенное он положил в багажник и попытался скрыться. Сумма ущерба составила 57 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Продать кукол молодому человеку не удалось: сотрудники полиции задержали его по горячим следам. По его собственному признанию, товар он хотел продать случайным знакомым. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Известно, что он уже был судим ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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