Канал «Культура» покажет оперу «Итальянка в Алжире», в которой Ильдар Абдразаков произвел фурор на Зальцбургском фестивале

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-08T13:21:47+03:00

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Сегодня, 8 марта, поклонники Ильдара Абдразакова смогут увидеть певца в нашумевшей постановке комической оперы Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире», которая прошлым летом была показана на самом авторитетном оперном фестивале Европы – Зальцбургском. Народный артист Башкирии произвел там настоящий фурор, исполнив комическую роль Мустафы-бея. Партнершей Ильдара Абдразакова стала выдающаяся итальянская меццо-сопрано Чечилия Бартоли - интерес публики к опере оказался настолько велик, что билеты на спектакль были распроданы всего за два часа после открытия продаж. Спектакль поставил бельгийский дуэт режиссеров - Моше Лейзер и Патрис Корье, перенесшие действие оперы в наше время и превратившие героя Ильдара Абдразакова в мафиози - разжиревшего босса шайки контрабандистов.

Для перевоплощения в образ Ильдару пришлось нацепить огромный накладной живот и щеголять по сцене в нелепых костюмах. Больше всего публику позабавила сцена в ванной, в которой герой Абдразакова появляется в одном нижнем белье - майке, памперсах и смешной резиновой шапочке с пальмой на макушке. Блистательное исполнение и явный комический талант нашего знаменитого земляка, без сомнения, стали настоящим украшением спектакля, в этом смогут убедиться и уфимские поклонники артиста. Начало трансляции в 21.30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU