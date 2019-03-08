Жители Башкирии помогли двоим потерявшимся детям найти свою маму

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-08T12:25:43+03:00

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Накануне в Стерлитамаке произошел неординарный случай. В местном супермаркете на улице Октября, 39, одиноко стояли, переминаясь с ноги на ногу двое мальчишек. Видно, было, что ребята находятся в магазине без сопровождения взрослых. Время было уже позднее и магазин должен был скоро закрыться.

Неравнодушный горожанин Фидан Норматов пришел в супермаркет с супругой и сразу обратил на них внимание. Время позднее, а мальчишки стоят около входной двери совершенно одни. После недолгих расспросов выяснилось, что их зовут Артем и Иван (имена изменены. – прим. ред.) и они потерялись.

- Если кто-нибудь обладает информацией, где они живут, отзовитесь! Разошлите пожалуйста эту запись знакомым, друзьям. Очень жалко Малышей. Шли с садика с тетей Светой, она их бросила и ушла куда-то, - написал тогда мужчина в социальных сетях.

Вскоре теория семи рукопожатий сработала и пост увидела мама малышей. Она забрала мальчишек домой, сейчас они находятся дома. О том, почему мальчиков из детсада забирала не мама, а ее знакомая, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU