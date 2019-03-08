В Башкирии водитель за рулем иномарки сбил первоклассника на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-08T11:02:35+03:00

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В минувший четверг, 7 марта, в Стерлитамаке произошло ДТП с участием малолетнего пешехода. На улице Коммунистической 31-летняя женщина за рулем «Форд Фьюжн» сбила первоклассника прямо на пешеходном переходе. К счастью, мальчик отделался ушибами, хоть и довольно серьезными. На место аварии незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД и бригада врачей скорой помощи.

Мальчик обратился за медицинской помощью, его осмотрели прибывшие медики. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU