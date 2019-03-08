2019-03-08T10:06:33+03:00
Политика

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму возглавила Римма Бойцова

Ее предшественник Вячеслав Гилязетдинов уволился по собственному желанию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Кадровые перестановки в башкирском правительстве продолжаются. Накануне, 7 марта, стало известно о добровольной отставке еще одного команды экс-главы республики Рустэма Хамитова. Руководитель госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов сложил свои полномочия.

На вакантное место в качестве исполняющей обязанности была назначена Римма Бойцова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Римма Бойцова – уроженка Уфы, которая построила карьеру в Москве. До своего назначения она занимала пост руководителя обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр». Был у нее опыт работы и в Аппарате Правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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