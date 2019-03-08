«Салават Юлаев» вырвал победу в шестом матче серии против «Металлурга» и вышел во второй раунд

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-08T09:33:49+03:00

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Шестой поединок серии плей-офф КХЛ прошел вчера, 7 марта, в Уфе. «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург», ведя в серии 3:2. Как и в прошлом матче, который проходил в Магнитогорске, игра завершилась лишь в дополнительное время.

Перед матчем Николай Цулыгин не стал вносить изменений в состав по сравнению с предыдущим матчем. Его визави Йозеф Яндач напротив, совершил ряд перестановок. Последний рубеж «Магнитки» в этом матче занял Василий Кошечкин, а связка Мозякин-Эллисон «переехала» в другое звено.

В первом периоде счет открыл Тему Хартикайнен, по очку на свой счет записали его партнеры Йоонас Кемппайнени Линус Умарк.

Во втором периоде юлаевцы пропустили две шайбы, у гостей отличились Михал Булирж и Ник Шор. Причем оба гола в ворота Юхи Метсола залетели с разницей в три минуты.

В третьем периоде, когда, казалось бы, «Металлург» уже одержал победу, чудесное спасение своей команды совершил Тему Хартикайнен. За 46 секунд до сирены он сделал дубль и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время точку в матче и в серии поставил Йоонас Кемппайнен - 3:2. Хартикайнен отметился передачей и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина – на его счету 10 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU