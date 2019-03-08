Стало известно, как клиенты Роскомснаббанка будут получать пенсию

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-08T07:43:12+03:00

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Сегодня, 7 марта, Центробанк России отозвал лицензию у башкирского Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк). Некоторые жители республики получали пенсию через этот банк. В связи с отзывом у него лицензии у пенсионеров возник вопрос: где и как они будут получать свои кровные.

Отделение Пенсионного фонда России по Башкирии разъясняет: для этого пенсионерам нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда по месту получения пенсии или в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. В Пенсионном фонде отмечают, что заявление нужно подать лично, либо через представителя.

- Также удобным способом подачи заявления является обращение в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России https://es.pfrf.ru/#services-f. Зарегистрированные пользователи единого портала государственных и муниципальных услуг в личном кабинете могут направить электронное заявление о доставке пенсии, - рассказали в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU