«Все за цветами поехали?»: в Уфе зафиксированы 10-балльные пробки

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-07T15:54:09+03:00

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Столица Башкирии встала в 10-балльные пробки. По данным сервиса Яндекс.пробки, самые крупные заторы наблюдаются в центре города.

Напрочь встали улицы Пархоменко, 50 лет Октября, Революционная, Цюрупы, имени Города Галле, Оренбургская, бульвар Ибрагимова и другие прилегающие. На карте эти улицы отмечены бордовым цветом.

Вероятно, во многих компаниях сегодня короткий рабочий день. Также пользователи сервиса шутят, что все поехали за цветами.

- Отпустили с работы пораньше, в итоге встала напрочь в пробке. Лучше бы работала, - жалуется уфимка Елена Ж.

ИСТОЧНИК KP.RU