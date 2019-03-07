«Все за цветами поехали?»: в Уфе зафиксированы 10-балльные пробки
Самые крупные заторы наблюдаются в центре города
фото: Яндекс.пробки
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Столица Башкирии встала в 10-балльные пробки. По данным сервиса Яндекс.пробки, самые крупные заторы наблюдаются в центре города.
Напрочь встали улицы Пархоменко, 50 лет Октября, Революционная, Цюрупы, имени Города Галле, Оренбургская, бульвар Ибрагимова и другие прилегающие. На карте эти улицы отмечены бордовым цветом.
Вероятно, во многих компаниях сегодня короткий рабочий день. Также пользователи сервиса шутят, что все поехали за цветами.
- Отпустили с работы пораньше, в итоге встала напрочь в пробке. Лучше бы работала, - жалуется уфимка Елена Ж.
ИСТОЧНИК KP.RU