2019-03-08T08:09:46+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Башкирии в праздничные дни

Ожидается плюсовая температура, но в то же время выпадет снег
Эльвина АПАРИНА
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На выходных будет теплоНа выходных будет теплоФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на три дня – 8, 9, 10 марта.

Завтра, 8 марта, осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов, а местами -20,-25, днем ожидается -2,-7.

В субботу, 9 марта, выпадет небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег. На дорогах ожидается слабая метель, гололедица. Температура воздуха ночью составит -7,-12, а днем воздух прогреется до+2, +3 градуса.

В воскресенье 10 марта характер погоды не изменится. Днем столбик термометра покажет +4 градуса, ночью снова похолодает до -10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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