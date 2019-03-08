Какая погода ждет жителей Башкирии в праздничные дни
Ожидается плюсовая температура, но в то же время выпадет снег
На выходных будет теплоФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на три дня – 8, 9, 10 марта.
Завтра, 8 марта, осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов, а местами -20,-25, днем ожидается -2,-7.
В субботу, 9 марта, выпадет небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег. На дорогах ожидается слабая метель, гололедица. Температура воздуха ночью составит -7,-12, а днем воздух прогреется до+2, +3 градуса.
В воскресенье 10 марта характер погоды не изменится. Днем столбик термометра покажет +4 градуса, ночью снова похолодает до -10.
ИСТОЧНИК KP.RU