В Уфе осудили бывшего судебного пристава за взяточничество, мошенничество и присвоение чужого имущества

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-08T12:21:34+03:00

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В Уфе осудили 29-летнего бывшего судебного пристава Калининского районного отдела судебных приставов сразу по трем статьям: 160 (присвоение чужого имущества), 159 (мошенничество), 290 (получение взятки) УК РФ.

Как сообщили в следкоме, обвиняемый в декабре 2016 года потребовал у должницы 25 тысяч рублей, пообещав отменить наложенные ограничения на распоряжение счетами. Женщина согласилась и передала судебному приставу требуемую сумму. Получив незаконное вознаграждение, обвиняемый снял ограничения и прекратил исполнительное производство.

Таким же образом он получил 100 тысяч от другой должницы и 20 от должника.

- Мужчина ранее уже был уличен в совершении подобных преступлений, по которым он был осужден к лишению свободы, - сообщили в ведомстве.

Суд, с учетом ранее назначенного наказания приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того ему предстоит выплатить штраф в размере 370 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU