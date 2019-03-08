В Уфе бездомная собака покусала ребенка во время физкультуры
Инцидент проверит прокуратура
.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проверят случай, в котором бродячая собака укусила 11-летнего ученика школы. Инцидент произошел в Черниковке 14 февраля.
Оказалось, что администрация школы № 79 не организовала своевременный ремонт забора вокруг учебного заведения. В заборе было много дыр, через которые пес и проник на территорию школы.
В результате на пятиклассника напало животное, когда тот был на уроке физкультуры.
По данному факту прокуратура района внесла в адрес директора представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU