2019-03-08T07:01:51+03:00
Происшествия

В Уфе бездомная собака покусала ребенка во время физкультуры

Инцидент проверит прокуратура
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проверят случай, в котором бродячая собака укусила 11-летнего ученика школы. Инцидент произошел в Черниковке 14 февраля.

Оказалось, что администрация школы № 79 не организовала своевременный ремонт забора вокруг учебного заведения. В заборе было много дыр, через которые пес и проник на территорию школы.

В результате на пятиклассника напало животное, когда тот был на уроке физкультуры.

По данному факту прокуратура района внесла в адрес директора представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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