На трассе в Башкирии столкнулись УАЗик скорой помощи и ВАЗ-2115
Сегодня утром, 7 марта, около 10 часов в Благовещенском районе произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Уфа-Янаул столкнулись встречные ВАЗ-2115, за рулем которого находился 26-летний местный житель, и скорая помощь УАЗ, которым управлял 49-летний мужчина.
От сильного удара УАЗик загорелся. Водителя легковушки пришлось доставать спасателям, предварительно срезав крышу машины.
К счастью, в аварии никто не погиб. Обоих водителей, а также 51-летнюю пассажирку скорой с травмами госпитализированы. Причины и обстоятельства сейчас аварии уточняются.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU