2019-03-07T14:49:59+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись УАЗик скорой помощи и ВАЗ-2115

От удара УАЗ загорелся
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня утром, 7 марта, около 10 часов в Благовещенском районе произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Уфа-Янаул столкнулись встречные ВАЗ-2115, за рулем которого находился 26-летний местный житель, и скорая помощь УАЗ, которым управлял 49-летний мужчина.

От сильного удара УАЗик загорелся. Водителя легковушки пришлось доставать спасателям, предварительно срезав крышу машины.

К счастью, в аварии никто не погиб. Обоих водителей, а также 51-летнюю пассажирку скорой с травмами госпитализированы. Причины и обстоятельства сейчас аварии уточняются.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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