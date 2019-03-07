50-летний уфимец зарезал своего соседа, приревновав к нему свою подругу

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-07T14:14:18+03:00

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В столице Башкирии 50-летний мужчина обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство). 5 марта в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее сожитель убил своего знакомого.

Как сообщили в следкоме, в ночь с 4 на 5 марта потерпевший пришел в гости к своему соседу, где они употребляли спиртные напитки. На застолье также присутствовала и сожительница хозяина квартиры. Изрядно выпив, гость стал приставать к подруге соседа, тот разозлился, схватился за нож и несколько раз ударил товарища в грудь. Один из них оказался смертельным – злоумышленник попал ножом прямо в сердце. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Сожительница вызвала скорую помощь и полицию.

- Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Сейчас он находится под стражей, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU