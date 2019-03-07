2019-03-07T13:16:09+03:00
Происшествия

В Башкирии в школьном спортзале рухнула крыша

К счастью, в инциденте никто не пострадал и не погиб
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

В 9:40 сегодня, 7 марта, в селе Ермолкино на улице Мира в Белебеевском районе Башкирии произошел обвал кровли спортивного зала сельской школы. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые установили, что повреждено здание площадью 72 кв.м.

К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб.

- Сейчас устанавливается причина обрушения, устраняются последствия обвала, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также «Комсомолке» стало известно, что в прошлом году спортзал был признан аварийным. Школа никак не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Все за цветами поехали?»: в Уфе зафиксированы 10-балльные пробки
На трассе в Башкирии столкнулись УАЗик скорой помощи и ВАЗ-2115
50-летний уфимец зарезал своего соседа, приревновав к нему свою подругу
31-летний житель Башкирии трагически погиб на отдыхе в Израиле
В Уфе на девятилетнюю девочку сошел снег
В Уфе столкнулись два автобуса, есть пострадавшая
В Башкирии похоронили двухмесячную девочку, болевшую лейкозом
Житель Башкирии украл все сбережения с банковской карты своего спящего друга
Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка
6 марта в УГНТУ состоялась встреча с представителями Республики Уганда
В Уфе водитель сбил женщину и скрылся с места аварии
В Уфе пройдет литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения»
В Башкирии продолжают устанавливать «умные» остановки
В Уфе затопило подземную парковку элитного жилого дома