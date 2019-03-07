В Башкирии в школьном спортзале рухнула крыша
К счастью, в инциденте никто не пострадал и не погиб
фото: МЧС по РБ
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В 9:40 сегодня, 7 марта, в селе Ермолкино на улице Мира в Белебеевском районе Башкирии произошел обвал кровли спортивного зала сельской школы. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые установили, что повреждено здание площадью 72 кв.м.
К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб.
- Сейчас устанавливается причина обрушения, устраняются последствия обвала, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Также «Комсомолке» стало известно, что в прошлом году спортзал был признан аварийным. Школа никак не пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU