В Башкирии в школьном спортзале рухнула крыша

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-07T13:16:09+03:00

К счастью, в инциденте никто не пострадал и не погиб

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В 9:40 сегодня, 7 марта, в селе Ермолкино на улице Мира в Белебеевском районе Башкирии произошел обвал кровли спортивного зала сельской школы. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые установили, что повреждено здание площадью 72 кв.м.

К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб.

- Сейчас устанавливается причина обрушения, устраняются последствия обвала, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также «Комсомолке» стало известно, что в прошлом году спортзал был признан аварийным. Школа никак не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU