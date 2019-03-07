31-летний житель Башкирии трагически погиб на отдыхе в Израиле

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-07T12:33:36+03:00

Вячеслава Серегина доставили в клинику уже в критическом состоянии

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Вчера, 6 марта, в Израиле скончался 31-летний турист из Башкирии. Белоречанин Вячеслав Серегин утонул во время купания в Средиземном море.

Трагедия произошла на пляже Гордон в Тель-Авиве, сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую полицию. Известно, что на место прибыли стражи порядка и спасатели, они обнаружили Вячеслава и повезли в больницу.

- Он был направлен в больницу «Ихилов» в критическом состоянии, где врачи позднее констатировали его смерть, - сообщает издание.

Вспоминают мужчину только добрыми и теплыми словами. Он был добрым, жизнерадостным. Вячеслав часто путешествовал как по стране, так и по миру, был заядлым туристом, покорил не одну вершину. Также мужчина играл в КВН.

- Я горд тем, что знаком с тобой, ты замечательный человек. Спокойного сна, Слава. Вселенная в надежных руках, - пишут друзья в социальных сетях.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

фото: личная страница Вячеслава

ИСТОЧНИК KP.RU