В Уфе столкнулись два автобуса, есть пострадавшая

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-07T11:10:46+03:00

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Вечером 6-го марта в столице Башкирии на проспекте Октября столкнулись два попутных пассажирских автобуса «ГАЗель» и «Нефаз». К сожалению, не обошлось без пострадавших. В ДТП пострадала 68-летняя уфимка из второго автобуса. С травмами она обратилась к медикам. Обстоятельства аварии предстоит выяснить дорожным полицейским.

Также в ГИБДД отметили, что за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU