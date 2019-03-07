2019-03-07T11:10:46+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись два автобуса, есть пострадавшая

Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вечером 6-го марта в столице Башкирии на проспекте Октября столкнулись два попутных пассажирских автобуса «ГАЗель» и «Нефаз». К сожалению, не обошлось без пострадавших. В ДТП пострадала 68-летняя уфимка из второго автобуса. С травмами она обратилась к медикам. Обстоятельства аварии предстоит выяснить дорожным полицейским.

Также в ГИБДД отметили, что за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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