В Башкирии похоронили двухмесячную девочку, болевшую лейкозом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-07T11:30:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии скончалась двухмесячная Софья М., у которой обнаружили лейкоз через месяц после рождения. Ребенок умер в клинике Санкт-Петербурга, куда ее увезли, чтобы вылечить. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Малышку похоронили 28 февраля в поселке Николо-Березовка Краснокамского района, где она и жила с родителями.

Попрощаться с ребенком вышло все село, также сельчане помогли родителям финансово – собрали деньги на обратный билет в Башкирию из Петербурга и на похороны.

Напомним, что о болезни малышки узнали 20 января 2019 года, когда родители обратились в больницу Нефтекамска. На тот момент ей был всего один месяц.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родителям девочки.

Родители пытались вылечить ребенка в Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU