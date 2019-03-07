СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-07T10:49:55+03:00

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Вчера, 6 марта, Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк).

По данным пресс-службы ЦБ, лицензию отобрали за неоднократное нарушение в течение года статей федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Комсомолке» сообщили, что выплаты начнутся не позднее 21 марта.

С начала этого года наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, малые предприятия смогут получить страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей. Малым предприятием могут считаться организации, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что по итогам 2018 года Роскомснаббанк занимает 130-е место по размеру активов. Банк был учрежден в феврале 1991 года, тогда он назывался Башкомснаббанк.

ИСТОЧНИК KP.RU