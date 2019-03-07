2019-03-07T08:26:40+03:00
Происшествия

В Уфе водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

Сейчас его ищут полицейские
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера утром, 6 марта, в Уфе на проспекте Октября сбили женщину. Автомобилист предпочел скрыться с места происшествия. Пешеход получила травмы и обратилась за медицинской помощью.

- Известно, что пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте. Сейчас ведутся поиски водителя причастного к ДТП, - прокомментировали в ГИБДД по РБ.

Отметим, что за вчерашний день на дорогах республики произошло пять автоаварий, в которых шесть человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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