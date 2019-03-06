2019-03-06T19:48:06+03:00
Происшествия

Уфимца задержали за убийство 6-летней давности

Сотрудники МВД работали вместе с сыщиками
Рустем АХУНОВ
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В Уфе поймали мужчину, совершившего убийство 6 лет назадВ Уфе поймали мужчину, совершившего убийство 6 лет назад
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В Уфе стражи порядка задержали мужчину, совершившего преступление 6 лет назад..

По данным следствия, преступление произошло еще в ноябре 2012 года. Известно, что тогда 50-летний житель Уфы распивал алкоголь вместе со своим 38-летним товарищем в одной из уфимских квартир. Вскоре мужчины начали ругаться, а потом и вовсе подрались. Более молодой оппонент нанес собутыльнику травмы, которые оказались смертельным – пострадавший скончался в больнице.

Через шесть лет душегуба удалось вычислить и задержать благодаря совместной работе Следкома и МВД Башкирии. Оказалось, что ранее задержанный уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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