Жителя Башкирии пытали раскаленным утюгом

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-06T17:16:31+03:00

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Двое жителей Туймазов отняли у мужчины деньги, пытая его утюгом.

В МВД Башкирии обратился 55-летний житель Туймазов. Мужчина рассказал, что двое злодеев сначала пытали его раскаленным утюгом, а затем отняли 8 тысяч рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали его обидчиков – ими оказались ранее судимые мужчины 37 и 43 лет.

По предварительной версии, конфликт начался из-за того, что пострадавший отказался покупать своим обидчикам выпивку. Расстроенные мужчины решили отнять у несчастного деньги силой. Затем они разделили украденное между собой.

По факту разбоя стражи порядка завели уголовное дело. Мужчины находится под стражей. Утюг изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU