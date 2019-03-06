«Нам сказали, что мы уже потеряли полгода»: уфимка отчаянно борется за жизнь своего новорожденного сына

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-06T15:20:20+03:00

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Недавно в семье уфимки Дины Сагинбаевой произошло радостное событие: на свет появился малыш Максим. Материнской радости не было предела, но все омрачил страшный диагноз, который прозвучал как приговор. Врачи поставили мальчику синдром Веста – редкое и смертельно опасное заболевание.

Первые дни жизни малыш провел в реанимации из-за нераскрывшихся легких. Именно тогда у него появился отек мозга – гидроцефалия. Врачи сделали Максиму операцию, но на этом проблемы со здоровьем не кончились. Малыша стали мучить постоянные боли в животе, воспаление кишечника, судороги и высокая температура.

Вскоре медики ошарашили молодую маму: у Максима синдром Веста. Если не начать лечение прямо сейчас, малыш может умереть. Попытаться спасти мальчика обещали испанские врачи. В Барселоне есть клиника «Текнон», где врачи согласились помочь малышу. Стоимость лечения там составляет космическую сумму - 14 330 евро – почти два миллиона рублей. Для одинокой матери двоих детей сумма совершенно неподъемная.

- Невролог нам сказал: «Вы полгода потеряли, мозг частично уже не вернуть». Поэтому сейчас мы проходим курс гормональной терапии, чтобы не потерять полностью мозг. В четверг ему сделают ЭЭГ. Если всё будет нормально, нас выпишут, и надо будет ехать на обследование в Испанию – рассказала изданию UfacityNews.ru Дина Сагинбаева.

Оказать посильную помощь Максиму могут все неравнодушные. Для этого можно перечислить любую сумму на карту Сбербанка 4276 0600 1936 3723 (Сагинбаева Дина Сагитовна) либо позвонить маме мальчика по номеру 8-967-734-27-84.

ИСТОЧНИК KP.RU