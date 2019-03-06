Двое уфимцев обвиняются во взяточничестве при получении военного билета

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-06T19:21:38+03:00

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В Уфе следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 30 и 50 лет. Их обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве.

Как выяснили следователи, в феврале этого года 22-летний парень получил повестку о призыве в армию, но очень не хотел отдавать долг Родине. В интернете он связался с одним их подозреваемых, который похвастался полезными связями в Военном комиссариате. Он предложил призывнику получить за 200 тысяч рублей военный билет без прохождения службы. Парень сначала согласился, а потом одумался и обратился с заявлением в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий призывник передал подозреваемому взятку, а тот отдал деньги своему знакомому (вычтя из суммы 30 тысяч рублей «комиссионных»), который имел связи в Военном комиссариате. Позже двое сотрудников были задержаны при получении незаконных денег.

- В настоящее время оба посредника задержаны. Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Материалы в отношении двух сотрудников комиссариата переданы в военно-следственные органы, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU