В Башкирии врачи спасли восьмилетнюю девочку, поедавшую собственные волосы
На днях в больницу Нефтекамска экстренно поступила восьмилетняя девочка с жалобами на тошноту и боли в животе. Врачи решили, что у школьницы аппендицит, но во время операции обнаружили странную находку.
Как рассказал ИА «Башинформ» хирург Руслан Раянов, во время операции у девочки обнаружился трихобезоар тонкого кишечника (волосяной комок – ред.). Врачи провели энтеромию, удалили безоар и наложили швы на стенки тонкого кишечника.
Оказалось, что девочка страдала редкой и очень вредной привычкой – она жевала и глотала собственные волосы, которые не переваривались в желудке и склеивались между собой в плотный клубок. Волосяная «опухоль», продвигаясь по желудочно-кишечному тракту, застревает, вызывая симптомы, напоминающие аппендицит.
- После операции девочка находилась у нас в отделении под наблюдением. Пациентку выписали на восьмые сутки после снятия швов. Сейчас с девочкой все хорошо, — рассказал врач. По его словам, мать девочки и не догадывалась, что у дочери есть такое опасное пристрастие.
ИСТОЧНИК KP.RU