Житель Башкирии украл все сбережения с банковской карты своего спящего друга

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-07T09:54:40+03:00

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На днях в полицию обратился 41-летний житель деревни Юкалекулеко Кигинского района республики, который сообщил, что с его банковской карты похищено пять тысяч рублей. Как удалось выяснить полицейским, за день до этого мужчина пригласил к себе в госте приятелей, с которыми вместе распивал алкоголь. В какой-то момент хозяин дома уснул, чем и воспользовался его 24-летний знакомый. Он взял телефон, к которому была подключена услуга мобильного банка, и перевел все деньги на свой мобильный, а потом потратил их на личные нужды.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU