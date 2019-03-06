В Башкирии после вмешательства прокуратуры работникам завода выплатили долг по зарплате

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-06T18:06:37+03:00

Общий долг перед работниками завода составил более 2 миллионов рублей

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В Благовещенске прокуратура провела проверку по обращению работников «Бельского судостроительного завода» о нарушении их трудовых прав. Оказалось, что предприятие не выплатило им зарплату за декабрь 2018 года на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Чтобы защитить трудовые права сотрудников завода прокуратура обратилась в суд, а в отношении директора предприятия вынесла представление об устранении нарушений.

- После прокурорского вмешательства заработная плата выдана в полном объеме. В связи с несвоевременной оплатой труда работникам произведена индексация выплат, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU