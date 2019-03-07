2019-03-07T07:30:37+03:00
Общество

В Уфе пройдет литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения»

Перед зрителями выступят Александр Цыпкин, Анна Михалкова и Дмитрий Чеботарев
Яна БАЗЕКИНА
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Фестиваль пройдет 11 апреля в ГКЗ "Башкортостан"Фестиваль пройдет 11 апреля в ГКЗ "Башкортостан"
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На третий год своего существования организаторы «БеспринцЫпных чтений» решили выйти за пределы своего классического формата - «популярный на всю страну актер читает именитого автора», и пригласить к участию в своих вечерах артистов и писателей из российских регионов, тем самым создав первую общероссийскую платформу для продвижения литературы через театральную сцену.

В новом начинании, которое называется «Открытые беспринцЫпные чтения», останется и главная отличительная черта проекта – авторы тоже читают свои произведения со сцены.

В Уфе перед зрителями выступят сооснователь проекта - популярный современный российский автор Александр Цыпкин, а также артисты театра и кино Анна Михалкова и Дмитрий Чеботарев, которые прочтут со сцены прозу авторов проекта и рассказы современных российских писателей.

Начнется фестиваль в 15:00 со встречи с читателями в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди (Ленина, 4).

«БеспринцЫпные чтения» - один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласивших к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата Русского Букера Александра Снегирева. За два года прошло более ста «Чтений» в десяти странах мира. Со сцены звучали произведения трех писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры, Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Павел Табаков и др.

Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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