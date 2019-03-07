Уфимца осудят за то, что он незаконно помог сделать визы 18 мигрантам

СЕГОДНЯ 06:35 2019-03-07T06:35:07+03:00

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Прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего уфимца, которого обвиняют в организации незаконного пребывания в России 18 мигрантов.

Как выяснилось в ходе следствия, с сентября 2017 по февраль 2018 года мужчина предоставил в миграционную службу МВД недостоверные сведения о привлечении иностранцев в качестве специалистов для работы в компании. Для достоверности уфимец предъявлял учредительные документы компании, а также подложные бланки ходатайств и приглашений. Вот только к компании мужчина не имел никакого отношения, а мигранты ни дня не проработали в этой организации. Когда же полицейские решили проверить работу компании, то мошенник воспользовался офисом знакомого и прикрепил туда табличку с названием. В итоге 18 мигрантов незаконно получили визы на пребывание в России сроком до 3 лет.

- Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU