В Уфе закрывают детсад, в котором покусали маленькую девочку

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-06T13:29:43+03:00

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Частный детский сад «Дон-Апельсин» в Уфе не прошел прокурорскую проверку.

В прошлом августе одна из его воспитанниц пришла домой с синяками и укусами. Оказалось, что полуторагодовалая девочка получила травмы во время игры с другим ребенком, а воспитательница детсада попросту за ними не досмотрела. Мать девочки обратилась в прокуратуру.

После проверки учреждения выяснилось, что здесь нарушались нормы СанПин и были проблемы с противопожарной безопасностью. В садике не было автоматической пожарной сигнализации и эвакуационного выхода. Бытовая химия находилась в открытом доступе, и любой малыш мог добраться до дезинфицирующих средств. Кроме того, в медкнижках сотрудников не было сведений о прививках.

После вмешательства надзорного ведомства на директора детского сада и саму организацию наложили штрафы.

- После прокурорской проверки администрацией учреждения принято решение о закрытии детского сада, - говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU