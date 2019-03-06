2019-03-06T13:29:43+03:00
Общество

В Уфе закрывают детсад, в котором покусали маленькую девочку

Прокуратура сочла его опасным по многим причинам
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Частный детский сад «Дон-Апельсин» в Уфе не прошел прокурорскую проверку.

В прошлом августе одна из его воспитанниц пришла домой с синяками и укусами. Оказалось, что полуторагодовалая девочка получила травмы во время игры с другим ребенком, а воспитательница детсада попросту за ними не досмотрела. Мать девочки обратилась в прокуратуру.

После проверки учреждения выяснилось, что здесь нарушались нормы СанПин и были проблемы с противопожарной безопасностью. В садике не было автоматической пожарной сигнализации и эвакуационного выхода. Бытовая химия находилась в открытом доступе, и любой малыш мог добраться до дезинфицирующих средств. Кроме того, в медкнижках сотрудников не было сведений о прививках.

После вмешательства надзорного ведомства на директора детского сада и саму организацию наложили штрафы.

- После прокурорской проверки администрацией учреждения принято решение о закрытии детского сада, - говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РСХБ проводит акцию «Монеты, как подарок к 8 марта»
Житель Башкирии четыре года жил с иглой в почке
В Уфе прошла международная конференция TEDxForestersPark
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Стало известно, какие дороги в Башкирии отремонтируют в этом году
Юрий Шевчук и «ДДТ» начали масштабный тур по Северной Америке
В Уфе две школьницы попали в больницу из-за упавшего с крыши снега
Ночью в Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Куда сходить в Уфе 6 марта
В Уфе 6-летний мальчик полез за мячом и застрял в металлических конструкциях
Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками
Три человека пострадали в массовом ДТП на въезде в Уфу
В Башкирии задержали злоумышленника, укравшего необычный кошелек
В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,7 млрд рублей
В ГИБДД Уфы помечтали о дне без женщин на дорогах
В Башкирии пенсионера будут судить за организацию притона
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с магнитогорским «Металлургом»
В Уфе с поличным задержали похитителей велосипедов
Жительница Башкирии заколола навязчивого ухажера ножом
В Уфе многодетным женщинам вручили медали «Материнская слава»
«Ведь из-за денег и прирезать же могут»: в Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего таксиста Константина Гему
После вмешательства прокуратуры в Башкирии появилась бесплатная похоронная служба
В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил в автомобиль ДПС
"Работал ночью в такси и не вернулся": в Башкирии ищут 29-летнего Константина Гему
Как в Уфе получить третью пиццу в подарок