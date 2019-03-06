В Башкирии две женщины подрались из-за мужчины
В Башкирии две женщины устроили потасовку из-за мужчины.
Известно, что одна из жительниц Белорецка приревновала своего мужа-полицейского к коллеге. Словесной перепалкой стычка не ограничилась, дамы пустили в ход кулаки. В итоге сотрудница МВД получила синяки.
- Была проведена служебная проверка, материалы по ней были направлены в Следственный комитет, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Напомним, что это не первая драка в полицейском отделении Белорецка за последнее время. Неделю назад замначальника следственного отдела МВД жестоко избил свою 23-летнюю подчиненную – следователя того же отдела полиции. Причиной насилия стала неразделенная любовь. Агрессивного стража порядка после случившегося уволили.
ИСТОЧНИК KP.RU