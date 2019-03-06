В Уфе две школьницы попали в больницу из-за упавшего с крыши снега

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-06T12:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе упавший с крыши снег травмировал двух девочек. Несчастный случай произошел в минувший вторник около 14:30 возле дома №22 по улице Рабкоров. Из-за теплой погоды снег, лежавший на отливе на высоте девятого этажа, рухнул вниз. Он упал на двух 16-летних школьниц, стоявших поблизости. Девочки получили травмы и были госпитализированы на «скорой» в 17-ю больницу.

В Управлении гражданской защиты города уточнили, что пострадавшие находятся в медицинском учреждении до сих пор.

Обстоятельства инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU