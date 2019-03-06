В Уфе две школьницы попали в больницу из-за упавшего с крыши снега
Инцидент произошел вчера в Зеленой роще
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Изменить размер текста:
В Уфе упавший с крыши снег травмировал двух девочек. Несчастный случай произошел в минувший вторник около 14:30 возле дома №22 по улице Рабкоров. Из-за теплой погоды снег, лежавший на отливе на высоте девятого этажа, рухнул вниз. Он упал на двух 16-летних школьниц, стоявших поблизости. Девочки получили травмы и были госпитализированы на «скорой» в 17-ю больницу.
В Управлении гражданской защиты города уточнили, что пострадавшие находятся в медицинском учреждении до сих пор.
Обстоятельства инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU