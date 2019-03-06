Куда сходить в Уфе 6 марта
НА КОНЦЕРТ
Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) Сергей Пенкин представит поклонникам новую программу "Сердце на осколки". (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 1200 - 4000 руб.
В ДК УМПО (ул. Машинрстроителей, 10) стоит заглянуть любителям национальной эстрады, здесь выступает популярный казанский дуэт: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов.(6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 400 - 900 руб.
В малом зале Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) ждут поклонников классики - Государственная академическая хоровая капелла республики представит программу "Песни любви, песни о любви", в которую вошел вокальный цикл Иоганнеса Брамса "Песни любви", а также произведения русских и башкирских композиторов. (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 100 - 300 руб.
В "Конгресс-холле" (ул. Заки Валиди, 2) состоится концерт "Для милых дам!" с участием шоу-группы "Баян-позитив", финалиста проекта Аллы Пугачевой "Фактор А" Глеба Радова и группы "R-Vox". (16+)
Начало в 19.00
Билеты: 1000 - 2000 руб.
В ТЕАТР
В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 50) сегодня покажут одноактные балеты "Времена года, или Таинственный сад" на музыку Александра Глазунова и "Рапсодия" на музыку Сергея Рахманинова. (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 150 - 1000 руб.
На камерной сцене Русского драматического театра (пр. Октября, 79) сегодня можно посмотреть премьерный спектакль "Смерть Тарелкина" по пьесе Сухово-Кобылина. (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 250 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU