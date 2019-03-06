Житель Башкирии четыре года жил с иглой в почке

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-06T12:15:58+03:00

Мужчина считает, что ее забыли там во время операции

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Житель Башкирии требует от врачей компенсации за моральные и физические страдания. Четыре года мужчина жил с металлическим стержнем в почке. Он уверен, что инородный предмет остался в его теле после операции, которую провели одной из больниц Уфы.

После выписки лучше мужчине не стало, он продолжал обвивать пороги врачебных кабинетов в поисках причины своего плохого самочувствия. Компьютерная томография дала ответ: в почке мужчины находилась четырехсантиметровая игла. Три года мужчина пытался найти клинику, где ее бы извлекли и, наконец, операция состоялась.

ГТРК «Башкортостан» сообщает, что пациент намерен получить денежную компенсацию от врачей за свои муки – 950 тысяч рублей. Первая экспертиза не выявила врачебной ошибки, на очереди – второе разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU