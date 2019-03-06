2019-03-06T12:15:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии четыре года жил с иглой в почке

Мужчина считает, что ее забыли там во время операции
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Житель Башкирии требует от врачей компенсации за моральные и физические страдания. Четыре года мужчина жил с металлическим стержнем в почке. Он уверен, что инородный предмет остался в его теле после операции, которую провели одной из больниц Уфы.

После выписки лучше мужчине не стало, он продолжал обвивать пороги врачебных кабинетов в поисках причины своего плохого самочувствия. Компьютерная томография дала ответ: в почке мужчины находилась четырехсантиметровая игла. Три года мужчина пытался найти клинику, где ее бы извлекли и, наконец, операция состоялась.

ГТРК «Башкортостан» сообщает, что пациент намерен получить денежную компенсацию от врачей за свои муки – 950 тысяч рублей. Первая экспертиза не выявила врачебной ошибки, на очереди – второе разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе закрывают детсад, в котором покусали маленькую девочку
РСХБ проводит акцию «Монеты, как подарок к 8 марта»
В Уфе прошла международная конференция TEDxForestersPark
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Стало известно, какие дороги в Башкирии отремонтируют в этом году
Юрий Шевчук и «ДДТ» начали масштабный тур по Северной Америке
В Уфе две школьницы попали в больницу из-за упавшего с крыши снега
Ночью в Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Куда сходить в Уфе 6 марта
В Уфе 6-летний мальчик полез за мячом и застрял в металлических конструкциях
Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками
Три человека пострадали в массовом ДТП на въезде в Уфу
В Башкирии задержали злоумышленника, укравшего необычный кошелек
В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,7 млрд рублей
В ГИБДД Уфы помечтали о дне без женщин на дорогах
В Башкирии пенсионера будут судить за организацию притона
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с магнитогорским «Металлургом»
В Уфе с поличным задержали похитителей велосипедов
Жительница Башкирии заколола навязчивого ухажера ножом
В Уфе многодетным женщинам вручили медали «Материнская слава»
«Ведь из-за денег и прирезать же могут»: в Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина
В Башкирии прекращены поиски 29-летнего таксиста Константина Гему
После вмешательства прокуратуры в Башкирии появилась бесплатная похоронная служба
В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил в автомобиль ДПС
"Работал ночью в такси и не вернулся": в Башкирии ищут 29-летнего Константина Гему
Как в Уфе получить третью пиццу в подарок