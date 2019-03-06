Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками
Правительство Башкирии и Ассоциация итальянских промышленников подписали накануне меморандум о сотрудничестве. Свои росчерки под документом поставили глава республики Радий Хабиров и президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.
- В Башкортостане наша задача – максимально быстро и эффективно привести сюда итальянские компании и начать совместную работу, - заверил присутствующих на встрече Ферленги.
По его словам, наиболее перспективными направлениями для выстраивания отношений между Италией и Башкирией являются фармацевтика, сельское хозяйство, нефтесервисная отрасль.
Радий Хабиров, в свою очередь, предложил подумать о создании представительства республики в Италии, а осенью провести в одном из итальянских городов Дни Башкортостана.
По мнению главы региона, итальянским туристам может быть интересна природа республики.
ИСТОЧНИК KP.RU