Башкирия намерена сотрудничать с итальянскими промышленниками

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-06T08:27:35+03:00

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Правительство Башкирии и Ассоциация итальянских промышленников подписали накануне меморандум о сотрудничестве. Свои росчерки под документом поставили глава республики Радий Хабиров и президент Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

- В Башкортостане наша задача – максимально быстро и эффективно привести сюда итальянские компании и начать совместную работу, - заверил присутствующих на встрече Ферленги.

По его словам, наиболее перспективными направлениями для выстраивания отношений между Италией и Башкирией являются фармацевтика, сельское хозяйство, нефтесервисная отрасль.

Радий Хабиров, в свою очередь, предложил подумать о создании представительства республики в Италии, а осенью провести в одном из итальянских городов Дни Башкортостана.

По мнению главы региона, итальянским туристам может быть интересна природа республики.

ИСТОЧНИК KP.RU